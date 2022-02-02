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لبنان
حزب الكتائب اطلق حملته الانتخابية تحت شعار "ما منساوم"
Lebanon 24
02-02-2022
|
12:39
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اعلن حزب الكتائب، في بيان اليوم، انه "اطلق حملته الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الاعلانية تحت شعار "ما منساوم "، ترافق مع حملة على "تويتر" حيث احتل هاشتاغ "ما منساوم" المرتبة الأولى على المنصة".
وجاء في البيان: "انطلاقا من عراقة تاريخنا، ومن ثبات حاضرنا بمواقفه ووقفاته، وفي حياة سياسية أضحت مبنية على الكذب والنفاق والتقلب في المواقف، وبعد أن سئم اللبنانيون الوعود والآمال والتجمعات والإصطفافات الخادعة، وأمام تخيير اللبنانيين الدائم بين السيىء والأسوأ، يعرض حزب الكتائب اللبنانية نفسه على اللبنانيين قبيل الانتخابات النيابية، قوة سيادية تغييرية مؤسساتية، قوة متجذرة في التاريخ والجغرافيا، ثابتة، لا ترهب ولا ترغب، حزب واضح، شفاف، يقول ويفعل، وعلى لبنان ما منساوم".
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