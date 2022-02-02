لبنان

جنبلاط عرض المستجدات مع السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
02-02-2022 | 13:01
A-
A+
Doc-P-914203-637794291347293106.jpg
Doc-P-914203-637794291347293106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
مواضيع ذات صلة
فرنسا ترفع معظم قيود كورونا
lebanon 24
02/02/2022 22:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"بطريقة بشعة"..هكذا تواجه فرنسا إنفلونزا الطيور!
lebanon 24
02/02/2022 22:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: لا توجد مؤشرات حاليا ترجح أن روسيا ستقوم بعمل عسكري في أوكرانيا
lebanon 24
02/02/2022 22:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: نتشاور حول وجودنا في دولة مالي وأي قرار مغادرة سيأخذ وقتا
lebanon 24
02/02/2022 22:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

فرنسا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2022-02-02
15:38 | 2022-02-02
14:55 | 2022-02-02
14:42 | 2022-02-02
14:39 | 2022-02-02
13:34 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website