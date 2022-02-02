لبنان

في عكار... قتلى وجرحى جراء إشكال لهذا السبب

Lebanon 24
02-02-2022 | 13:34
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على خلفية اشتراك المولدات في بلدة الحوشب - عكار سجل اشكال بين مسؤول أحد المولدات في المنطقة ويدعى "ح.ح" و المواطن "ر.م" من جهة أخرى حيث تطور الاشكال لاحقاً الى اطلاق نار من قبل الاول أصيب نتيجته 3 اشخاص من ضمنهم "ر.م" الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصابته.
 
وتولت فرق الاسعاف نقل الاصابات إلى أحد مستشفيات المنطقة، وحضرت القوى الامنية الى المكان وعلمت على تطويق الاشكال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقاً تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "ح.ح" بجرم إطلاق نار على خلفيّة الإشكال الذي وقع في بلدة الحوشب بعكّار أدى لمقتل شخص وعدد من الجرحى.

وقد احيل الموقوف للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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