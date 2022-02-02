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لبنان
رئيس الجامعة اللبنانية اطلع من ديراني على إنشاء نقابة للنفسانيين
Lebanon 24
02-02-2022
|
14:39
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زارت الدكتورة ليلى عاقوري ديراني، باسم لائحة “معا نبني نقابة”، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وأطلعته على حيثيات القانون رقم ٢٥٤ القاضي بإنشاء نقابة للنفسانيين، وعلى مشروع لائحة “معا نبني نقابة” التي تتمثل فيها الجامعة اللبنانية إضافة إلى سائر الجامعات الخاصة والمرجعيات المهنية العاملة في مجال علم النفس في لبنان. وكانت الدكتورة ديراني زارت أيضا عميد كلية العلوم الإنسانية البروفسور أحمد رباح.
وأكد رئيس الجامعة اللبنانية، كما وعميد كلية العلوم الإنسانية فيها، بحسب بيان لديراني، "ضرورة الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات وان لا تمثيل حصريا لأحد باسم الجامعة الوطنية، في ما يتعلق بالمعركة الانتخابية لتأليف أول مجلس نقابة للنفسانيين في لبنان".
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