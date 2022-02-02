أهالي بلدة فيع نفذوا وقفة احتجاجية في ساحة البلدة اعتراضا على سرقة الأسلاك الكهربائية

نفذ أهالي بلدة فيع وقفة احتجاجية في ساحة البلدة اعتراضا على سرقة الأسلاك الكهربائية منذ أكثر من 10 ايام، والتي تغذي عددا كبيرا من بلدات الكورة. حيث لم يتم تامين خطوط جديدة حتى هذه اللحظة بدلا منها بخاصة وأن سرقة هذه الخطوط الكهربائية تتكرر في شكل مستمر في تلك المنطقة، ما يتسبب بعزل اهالي القرى من الكهرباء.