قوى الأمن تقبض على عصابة في ضهور زحلة

قبضت دورية من قوى الأمن الداخلي بعد عمليات رصد ومتابعة، وبناء على توافر معلومات، على عصابة مكونة من 4 اشخاص (لبنانيين اثنين وسوريين اثنين) في مبنى قيد الإنشاء في ضهور زحلة. وهذه العصابة متهمة بالسرقة في محلة الكروم - زحلة.