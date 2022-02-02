لبنان

قوى الأمن تقبض على عصابة في ضهور زحلة

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:55
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قبضت دورية من قوى الأمن الداخلي بعد عمليات رصد ومتابعة، وبناء على توافر  معلومات، على عصابة مكونة من 4 اشخاص (لبنانيين اثنين وسوريين اثنين) في مبنى قيد الإنشاء في ضهور زحلة. وهذه العصابة متهمة بالسرقة في محلة الكروم - زحلة.
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