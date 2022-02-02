وزير الدفاع الإيطالي: قريبون من لبنان شعباً وجيشاً

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن تسلم الجيش اللبناني أول دفعة من الآليات الإيطالية "دليل على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني".

ولفت غويريني في تصريح نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة "آكي" الايطالية إلى أن "علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا تتميز بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة"، مشيرا إلى أن "وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن، يشهد على التزامنا الواضح للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".