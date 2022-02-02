الأساتذة المتفرّغون في الجامعة اللبنانية ناشدوا المعنيين وضع حد لممارسات المصارف

استنكرت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، ما يتعرض له الأساتذة من امتهان لكراماتهم وسلب لحقوقهم في المصارف اللبنانية".ودعت حاكم مصرف لبنان إلى التدخل فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة ليصار إلى رفع سقوف السحب ليتمكن الأستاذ من سحب كامل راتبه وكافة ملحقات الراتب التي تحول إلى حسابه وتحويلات صندوق التعاضد، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.ودعت الرابطة أيضا لجنة الرقابة على المصارف إلى "ممارسة صلاحياتها لوضع حد لهذا التصرّف".