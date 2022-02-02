لبنان

الأساتذة المتفرّغون في الجامعة اللبنانية ناشدوا المعنيين وضع حد لممارسات المصارف

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:57
A-
A+
Doc-P-914257-637794396061468923.jpg
Doc-P-914257-637794396061468923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكرت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، ما يتعرض له الأساتذة من امتهان لكراماتهم وسلب لحقوقهم في المصارف اللبنانية".
ودعت حاكم مصرف لبنان إلى التدخل فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة ليصار إلى رفع سقوف السحب ليتمكن الأستاذ من سحب كامل راتبه وكافة ملحقات الراتب التي تحول إلى حسابه وتحويلات صندوق التعاضد، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
ودعت الرابطة أيضا لجنة الرقابة على المصارف إلى "ممارسة صلاحياتها لوضع حد لهذا التصرّف".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2022-02-02
17:53 | 2022-02-02
17:48 | 2022-02-02
17:43 | 2022-02-02
17:39 | 2022-02-02
17:31 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website