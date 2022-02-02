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لبنان
السعودي: غرفة العمليات أنجزت 1037 طلبا لتعبئة البطاقة التمويلية
Lebanon 24
02-02-2022
|
16:26
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نوّه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في بيان "بنجاح حملة تسهيل" التي أطلقتها بلدية صيدا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتسريع تعبئة طلبات البطاقة التمويلية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية "برنامج دعم"، ومساعدة المواطنين في ذلك، من خلال غرفة العمليات التي أقيمت في البلدية واستمرت نحو شهر حتى 31/1/2022.
وترأس السعودي إجتماعا في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي جرى خلاله تقييم عمل غرفة العمليات والنتائج التي حققتها .
وأعلن السعودي "أن غرفة العمليات أنجزت 1037 طلبا لعائلات تم مساعدة أفرادها في تعبئة الطلبات على المنصة الخاصة لوزارة الشؤون الإجتماعية"، مشيرا إلى أن "وفقا لإحصاءات الوزارة فقد حل قضاء صيدا سادسا بين الأقضية اللبنانية حيث بلغ عدد الطلبات التي تمت تعبئتها (33753 طلبا)" .
وأكد السعودي أن "ما قامت به بلدية صيدا والجمعيات الأهلية خلال حملة تسهيل، ساهم في إيجاد الحافز والوعي لدى المواطنين من أجل المشاركة وتعبئة آلاف الطلبات لمساعدة العائلات والأفراد الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة في ظل الأزمة المعيشية الراهنة".
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