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لبنان
صرف ميزانيات للانتخابات
Lebanon 24
02-02-2022
|
17:05
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تبيَّن لمعنيين بالإنتخابات أن منظمات دعم مجموعات المجتمع المدني، بدأت بصرف بعضٍ من الميزانيات المخصصة للإنتخابات في الداخل والخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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