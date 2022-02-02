صرف ميزانيات للانتخابات

تبيَّن لمعنيين بالإنتخابات أن منظمات دعم مجموعات المجتمع المدني، بدأت بصرف بعضٍ من الميزانيات المخصصة للإنتخابات في الداخل والخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".