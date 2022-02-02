لبنان

أسباب إفتعال أزمة المازوت ضائعة

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:00
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تضيع الأسباب الحقيقية لإفتعال أزمة المازوت، في عزّ الشتاء، بين غموض غير بنَّاء لمديرية النفط في وزارة الطاقة وطمع غير مسبوق لشركات التوزيع وإدارة متخلِّفة لمصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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