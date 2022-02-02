أسباب إفتعال أزمة المازوت ضائعة

تضيع الأسباب الحقيقية لإفتعال أزمة المازوت، في عزّ الشتاء، بين غموض غير بنَّاء لمديرية النفط في وزارة الطاقة وطمع غير مسبوق لشركات التوزيع وإدارة متخلِّفة لمصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".