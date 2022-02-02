خشية من انعكاس الصراعات الجانبية على مهمّة الحكومة

أبدت مصادر سياسية عبر "اللواء" خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.

(اللواء)