لبنان

لودريان قد يزور لبنان

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:39
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من المتوقع ان يزور وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان لبنان للتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، وفق ما ذكرت "اللواء".
وحسب مصدر فرنسي مطلع فإن فرنسا تنسق مع الفاتيكان من أجل لبنان.
المصدر: اللواء
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