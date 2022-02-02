لبنان

مداهمات في التبانة للبحث عن مطلوبين

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:48
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نفّذت مخابرات الجيش سلسلة من المداهمات في التبانة بحثاً عن مطلوبين بقضايا ترويج مخدرات. وقد أوقفت شخصين من ضمن لائحة المطلوبين.
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