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لبنان
مداهمات في التبانة للبحث عن مطلوبين
Lebanon 24
02-02-2022
|
17:48
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نفّذت مخابرات الجيش سلسلة من المداهمات في التبانة بحثاً عن مطلوبين بقضايا ترويج مخدرات. وقد أوقفت شخصين من ضمن لائحة المطلوبين.
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