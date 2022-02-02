لبنان

قطع طريق عيون السمك - المنية بسبب انهيار التربة

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:53
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قُطعت طريق عيون السمك - المنية مقابل مسبح حمزة بسبب انهيار التربة.
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