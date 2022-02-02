لبنان

إطلاق نار على سارقين في سير الضنية

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:58
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أقدم مواطن على اطلاق النار منذ بضع الوقت على مجهولين بعد أن دخولهم إلى إحدى الأراضي الزراعية بالقرب من المنازل في سير - الضنية.
وقد لاذ السارقون بالفرار إلى جهة مجهولة.
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اطلاق نار

الضنية

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