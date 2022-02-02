إطلاق نار على سارقين في سير الضنية

أقدم مواطن على اطلاق النار منذ بضع الوقت على مجهولين بعد أن دخولهم إلى إحدى الأراضي الزراعية بالقرب من المنازل في سير - الضنية.

وقد لاذ السارقون بالفرار إلى جهة مجهولة.