11
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تعليق اضراب اتحادات النقل البري
Lebanon 24
02-02-2022
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت اتحادات قطاع النقل البري في لبنان اضراباً امس وقطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى شلل عام في البلاد حيث تعذر على المواطنين الانتقال الى مراكز عملهم، فيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
وكتبت" النهار" ان الشارع بدا رهينة الأساليب العقيمة لاتحاد النقل البري الذي دأب في كل مرة ان يوجه اعتصام السائقين ومطالبهم حتى ولو محقة في الاتجاه الخاطئ عبر تقطيع الطرق وشل الحياة الإنتاجية بلا طائل حتى اليوم. وفي نهاية الاختبار الجديد للاضراب الذي شل البلد أمس دعا رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى اجتماع ومؤتمر صحافي للقطاع يعقدان اليوم "لتحديد الخطوة المقبلة ".
واشارت" الديار" الى ان وزير المالية ابلغ قيادات قطاع النقل عدم القدرة على تلبية مطالبهم في ظل عجزالخزينة، ولم يناقش مجلس الوزراء مطالبهم كون القضية في عهدة وزير الاشغال وانتظار قرض البنك الدولي، لكن مجلس الوزراء شكل لجنة لدرس مطالبهم اليوم مما أدى الى رفع اتحادات النقل تحركاتها اليوم وغدًا..
وكتبت " البناء" ان مفاوضات بين الاتحادات ورئيس الحكومة دامت لساعات أفضت الى تعليق الإضراب الذي كان متوقعا اليوم بانتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الملف.
وكتبت" اللواء": عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق..
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
03:15 | 2022-02-02
02/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2022-02-02
الموفد البابوي في السراي الحكومي ظهرا والفاتيكان يركز على اربع ملفات اساسية
22:21 | 2022-02-02
موسكو على خط المبادرة الخليجية: "تلطيف الجوّ" تجاه لبنان!
23:05 | 2022-02-02
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
23:01 | 2022-02-02
المدارس بؤرة جديدة لكورونا.. والارقام أكبر من المعلن
22:51 | 2022-02-02
الأحزاب والإنتخابات: "ما حدا مرتاح"
22:39 | 2022-02-02
الحريري لن يعود؟
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
03/02/2022 06:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact