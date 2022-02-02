لا موعد بعد لزيارة هوكشتين

فيما كان الحديث عن زيارة سيقوم بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين لبيروت، اكتفى الأخير بزيارة إسرائيل ولقاء وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار الأحد الماضي، قبل أن يقفل عائداً إلى بلاده.وذكرت «الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لم تتطرّق إلى ملف الترسيم في لقاءاتها أخيراً مع مسؤولين لبنانيين معنيّين بالملف، من بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، لكنها أجابت على من تقصّد سؤالها بأن «السفارة لم تتبلّغ بأيّ موعد للزيارة، ولا يوجد برنامج محدّد». كذلك تؤكّد أوساط الرؤساء الثلاثة أن أياً منهم لم يتلقَّ طلباً لتحديد موعد لهوكشتين من السفارة أو من الخارجية الأميركية.أوساط متابعة قالت إن «هوكشتين، ربما، ينتظر أن يتوحّد لبنان حول موقف واحد بشأن الترسيم، لا في ما يتعلق بالخطوط بل أيضاً بتقاسم الثروة وآلية توزيعها في المنطقة المتنازع عليها مع العدو»، فيما باتَ مؤكداً أن لا خلاف من الجانب اللبناني بشأن الخطوط، إذ إن أحداً من الرؤساء لا يتبنّى الخط 29، وهو ما أكده الوزير السابق الياس بو صعب لصحيفة «الشرق الأوسط»، أول من أمس، بالقول إن «شروط لبنان في الأساس كانت لتعزيز موقفه التفاوضي»، وإنه «لم يكن هناك قرار نهائي بشأن النقطة 29 ليكون هناك تراجع أو مراجعة».