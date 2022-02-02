لبنان

الحريري لن يعود؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 22:39
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افادت " الديار" ان الرئيس سعد الحريري لن يعود الى بيروت في ١٤ شباط ذكرى استشهاد والده وسيكتفي بتوجيه رسالة وجدانية الى اللبنانيين من مقر اقامته في الامارات.
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