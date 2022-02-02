11
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأحزاب والإنتخابات: "ما حدا مرتاح"
Lebanon 24
02-02-2022
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": رغم اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وتقلّص المدة الفاصلة عنها إلى أقلّ من ثلاثة أشهر ونصف، إلا أن الراغبين في خوضها يبدون في غاية الإرتباك لا سيما على صعيد تشكيل اللوائح.
عدم وجود مرشحين ناتج عن وجود أزمة حقيقية تعكس عدم ارتياح الناس للخيارات المتوافرة ولذا فهي لم تحسم خياراتها بعد. ولعلّها المرة الأولى التي تعجز استطلاعات الرأي عن التعرّف إلى ميول الناس الانتخابية والسبب بحسب خبير انتخابي أنّ غالبية 80 بالمئة ممن شملتهم الاستطلاعات لغاية اليوم لم يحسموا خياراتهم بعد، ويحجمون عن تسمية المرشح الذي يؤيدون وصوله إلى الندوة البرلمانية، وتنقسم الآراء بين المعارض للجميع أو الذي لا يزال ينتظر هوية المرشحين ممن يشكلون البديل الحقيقي عن الطبقة السياسية القائمة حالياً.يشكل ضعف البديل المعارض وغياب المرشحين فرصة لأحزاب السلطة لترتاح الى وضعها فتنفذ من خلال ضعف الإقبال المتوقع على صناديق الاقتراع والذي قد لا يتجاوز 25 بالمئة إذا ما استمرّ تململ الناس على حاله. خلال الانتخابات الماضية شكّل التيار الوطني الحر الجهة التي تستقطب المرشحين، فكانوا يتزاحمون للتحالف معه والفوز على لوائحه في كل لبنان، لكن وضع التيار كغيره من الأحزاب لم يعد كسابق عهده، وتحالفاته لم ترسُ على خيار بعد، فيما الأحزاب الأرمنية لا تزال محتارة في أمر تحالفها مع المر، وما إذا كان سيتم التفاهم معه من جهة ومع التيار الوطني الحر من جهة أخرى.
الأمر ليس مختلفاً لدى «الثنائي الشيعي»، إذ من غير المحسوم بعد ما إذا كان سيحافظ على الأسماء ذاتها أم سيكون له مرشحون جددٌ تماهياً مع الرغبة الشعبية في الجنوب والبقاع. وكيف سيتعاطى «حزب الله» مع السنّة فهل سيكون له مرشحون سنّة في كل المناطق؟ وماذا سيفعل في جبيل؟ وكيف سيوفّق بين حليفيه أمل والتيار الوطني الحر؟ ومسيحياً، هناك بعثرة مرشحين على تحالفات غير واضحة، وغياب أسماء مرشحين. تحالفات التيار الوطني الحر غير واضحة المعالم بعد، ترشيحاته لا تزال قيد الدرس، تحالفه مع تيار المردة شمالاً لم ينجح بعدما فشل «حزب الله» في إعادة الودّ بينهما. وفي بعبدا كيف سيتصرف التيار مع حركة أمل؟
باختصار، تكمن مشكلة الثامن من آذار في تحالفاتهم، فيما لم تجد «قوى التغيير» مرشحين يلبون طموح الرأي العام. الجميع في حيرة من أمرهم انتخابياً. الأحزاب الكبرى غير مرتاحة الى وضعها، والأصغر منها بمن فيهم المرشحون المنفردون، وهم بانتظارها لتبني على الشيء مقتضاه.
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
03:15 | 2022-02-02
02/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2022-02-02
الموفد البابوي في السراي الحكومي ظهرا والفاتيكان يركز على اربع ملفات اساسية
22:16 | 2022-02-02
تعليق اضراب اتحادات النقل البري
22:21 | 2022-02-02
موسكو على خط المبادرة الخليجية: "تلطيف الجوّ" تجاه لبنان!
23:05 | 2022-02-02
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
23:01 | 2022-02-02
المدارس بؤرة جديدة لكورونا.. والارقام أكبر من المعلن
22:39 | 2022-02-02
الحريري لن يعود؟
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
03/02/2022 06:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact