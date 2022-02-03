ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 10400 ليرة وسعر الغاز 8500 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 356200 ليرة.بنزين 98 أوكتان: 366800 ليرة.مازوت: 315800 ليرة.غاز: 265800 ليرة.