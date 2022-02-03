لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 00:12
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 10400 ليرة وسعر الغاز 8500 ليرة. 

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 356200 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 366800 ليرة.
مازوت: 315800 ليرة.
غاز: 265800 ليرة.

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