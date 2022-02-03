إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة، هي: عيناتا – الأرز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، القبيات – الهرمل، معاصر الشوف – كفريا، تنورين – حدث الجبة وتنورين – اللقلوق.
كذلك أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات، فيما طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط وان طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.
كما ان طريق جزين كفرحونة سالكة امام جميع المركبات.
وذكرت غرفة التحكم أنّ أوتوستراد صور - صيدا - بيروت سالك بالاتجاهين، وجميع الطرقات ضمن بيروت والبقاع والشمال والجديدة وبعبدا وجونية سالكة.