إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة، هي: عيناتا – الأرز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، القبيات – الهرمل، معاصر الشوف – كفريا، تنورين – حدث الجبة وتنورين – اللقلوق.كذلك أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات، فيما طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط وان طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.