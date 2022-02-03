لبنان

لماذا ارتفعت أسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 00:30
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شرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ "ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً والذي احتسب 20689 ليرة بدلاً من 19965 ليرة". ولم يطرأ أي تغيير اخر على الجدول.
 
وقد صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار الوقود وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 356200 ليرة (+1800).
-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 366800 ليرة (+1800).
-المازوت: 315800 ليرة (+10400 ليرة).
-الغاز: 265800 ليرة (+8500 ليرة).
 

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