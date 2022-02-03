لبنان

هذا شرط باسيل لزيارة سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2022 | 01:15
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يثمن مصدر يعمل على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وسوريا ، النتائج الايجاببة التي حققتها زيارة نائب رئيس "التيّار"الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد حزبي لدمشق  وإجراء مباحثات مع قيادة حزب البعث العربي الإشتراكي.

ويقول المصدر" ان الزيارة التي إتسمت بحفاوة لافتة، تشكل خطوة تمهيدية لتعبيد الطريق أمام إحتمال قيام رئيس "التيار" النائب جبران باسيل بزيارة قريبة للعاصمة السورية  قبل الانتخابات النيابية المقبلة على اعتبار ان هكذا خطوة تعزز واقعه السياسي".

وفي السياق تقول  المعلومات ان رئيس "التيار البرتقالي" يشترط أن تتوج زيارته السورية بلقاء مع الرئيس بشار الأسد

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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