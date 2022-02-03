"المجتمع المدني" يرفض التحالف مع هذا المرشح

يعاني مرشح بيروتي يسعى ليكون زعيم قوى التغيير في العاصمة من ازمة حقيقية اذ لا يبدو ان حفاظه على مقعده النيابي محسوما في ظل الارباك الحاصل داخل الشارع السني والذي ترافق مع اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية..

وتقول مصادر مطلعة ان النائب والمرشح البيروتي يجد صعوبة في اقناع "قوى التغيير" والمجتمع المدني بالتحالف معه، خصوصا انه يصر على ان يتعامل مع هذه المجموعات بصفتها رافعة انتخابية له، الامر الذي دفع شخصيات وجمعيات الى بدء اتصالات في ما بينها من اجل تشكيل لائحة انتخابية بمعزل عنه.