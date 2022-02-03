الشاشات تتحضر للموسم الانتخابي.. هذا ما يجري في الكواليس

تتحضر الشاشات اللبنانية لـ"الموسم الانتخابي" وهي تعقد لهذه الغاية، سلسلة اجتماعات مع الموظفين والمقدّمين والمراسلين، لوضع خطة لمواكبة الانتخابات. فما هي برمجة القنوات اللبنانية في الاستحقاق الانتخابي؟ وكيف تُعدّ العدّة؟

‏NBN: تتحضر NBN لدخول السباق السياسي، على أن تطلق برمجتها على مراحل. يلفت رئيس مجلس قناة nbn قاسم سويد إلى أنه في منتصف شباط الحالي، سيبدأ عرض برنامج أسبوعي يحمل اسم "نحو البرلمان" (إعداد عباس ضاهر) تقدمه أمل حاضر، كما تتحضر لتقديم فقرة يومية ضمن نشرة الأخبار المسائية، إضافة إلى تقارير يومية من وحي المناسبة.



‏OTV: الـOTV تخوض الانتخابات بمروحة لافتة من البرامج. فمنتصف الشهر الحالي سيشهد ولادة نحو ثلاثة برامج دفعة واحدة على OTV كلّها تدور في فلك الانتخابات. لا يزال اسم هذه البرامج غير محسوم، لكن الأكيد أنّ الأول يطرح الملفات الاجتماعية والسياسية وتتناوب على تقديمه مجموعة مراسلين ومقدمين. أما العمل الثاني، فعبارة عن نقد سياسي يقدّمه الكاتب والمخرج التلفزيوني شربل خليل. وسيكون البرنامج الثالث على otv عن دور جمعيات المجتمع المدني في لبنان ومدى تأثيرها في الرأي العام. ومن المتوقّع أن تتبلور فكرته خلال أيام وسيتولاه جورج عقل وجويل بو يونس. على أن تطلق المحطة في السابع من الشهر الحالي، نشرة أخبار جديدة تواكب الحدث المنتظر.

‏MTV: إضافة الى برنامجها الحواري "صار الوقت" لمارسيل غانم، تشهد mtv ورشة تدريب يقودها جان نخول، للبحث عن مراسلين جدد يتوزعون على مختلف المناطق اللبنانية لمواكبة الحدث. كذلك، ستخرج قريباً نشرة أخبار جديدة من استديوهات ضخمة يتم بناؤها حديثاً. حتى إنّ منى أبو حمزة ستدخل على خط الانتخابات ببرنامجها "حديث البلد" المتوقّع انطلاقه مساء غد الجمعة. كذلك، تعرض MTV "برنامجك" الذي سيتولى تقديمه جان نخول وغريسيا أنطون، ثلاث مرات أسبوعياً (الإثنين والأربعاء والجمعة) وسينطلق في السابع من شباط الحالي.



‏LBCI: كانت LBCI سبّاقة في إطلاق صفارة الانتخابات النيابية، إذ بدأ طوني خليفة قبل أسابيع عرض برنامجه "سؤال انتخابي"، كما أن إحدى جمعيات المجتمع المدني تتواصل مع الكاتبة كلوديا مارشيليان لكتابة نصوص تُعرض على شكل ريبورتاجات قصيرة على lbci. تسلّط تلك الفقرات الضوء على "الكوتا" النسائية في الانتخابات. من جانبه، يدخل ألبير كوستانيان السباق الانتخابي قريباً، محوّلاً برنامجه "عشرين 30 رؤية لبنان" إلى انتخابي بامتياز، هذا فضلاً عن ان المحطة ستجنّد برامجها الفنية للحوار السياسي، وعلى رأسها برنامج "لهون وبس" الذي يقدمه هشام حداد.

"الجديد": تحضّر الNTV لإطلاق برنامجين يدوران في فلك الانتخابات. الأول يحمل اسم "عا البرنامج" تقدمه نانسي السبع،كنا تحضر سمر أبو خليل برنامجا سياسيا انتخابيا يقوم على مناظرة بين شخصيتين، وعلى الأرجح سيُبث مباشرة على الهواء وسط جمهور يتابعه في الاستديو. كذلك، سيدخل برنامج "وهلق شو" الذي يتولاه جورج صليبي، ساحة المنافسة.( نقلا عن " الاخبار" بتصرف)