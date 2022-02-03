ياسين تابع موضوع الاشتباه ببقعة نفطية قبالة فلسطين المحتلة

تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الاخبار الواردة من المجلس الوطني للبحوث العلمية المتعلقة بالاشتباه بوجود بقعة نفطية قبالة سواحل فلسطين المحتلة وعلى بعد حوالى 125 كيلومتراً من شاطىء الناقورة.وباشر وزير البيئة إجراء اتصالات بالجهات المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني، هيئة ادارة الكوارث والمجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء عملية استكشاف جوي وبحري، والاستعداد لإتخاذ الاجراءات الوقائية والضرورية لمنع تمدّد هذه البقعة المشتبه بها في اتجاه الساحل اللبناني والتسبّب بتلويث مياهنا البحرية وشواطئنا كما حصل قبل نحو عام.وأعلن أنه سيواصل اتصالاته بعدد من البلديات الجنوبية وبلجنة محمية شاطىء صور لتكثيف المراقبة والمسارعة لإبلاغ الوزارة للعمل معاً لمواجهة أي طارىء قد يتسبّب بأضرار بيئية تصيب مواردنا الطبيعية.