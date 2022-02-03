لبنان

ياسين تابع موضوع الاشتباه ببقعة نفطية قبالة فلسطين المحتلة

Lebanon 24
03-02-2022 | 00:54
A-
A+
Doc-P-914351-637794718146527548.jpg
Doc-P-914351-637794718146527548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الاخبار الواردة من المجلس الوطني للبحوث العلمية المتعلقة بالاشتباه بوجود بقعة نفطية قبالة سواحل فلسطين المحتلة وعلى بعد حوالى 125 كيلومتراً من شاطىء الناقورة.
 
وباشر وزير البيئة إجراء اتصالات بالجهات المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني، هيئة ادارة الكوارث والمجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء عملية استكشاف جوي وبحري، والاستعداد لإتخاذ الاجراءات الوقائية والضرورية لمنع تمدّد هذه البقعة المشتبه بها في اتجاه الساحل اللبناني والتسبّب بتلويث مياهنا البحرية وشواطئنا كما حصل قبل نحو عام.
 
وأعلن أنه سيواصل اتصالاته بعدد من البلديات الجنوبية وبلجنة محمية شاطىء صور لتكثيف المراقبة والمسارعة لإبلاغ الوزارة للعمل معاً لمواجهة أي طارىء قد يتسبّب بأضرار بيئية تصيب مواردنا الطبيعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:46 | 2022-02-03
06:00 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
06:55 | 2022-02-03
07:35 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website