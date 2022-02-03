الجميّل: الكتائب تواجه من أجل السيادة والإصلاح

غرّد رئيس الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر كاتبا: "لن يخيرنا أحد بين السيادة والإصلاح".اضاف: مقاومة تسلّط حزب الله وهيمنة إيران ما بتكون بإعادة إنتاج نفس المنظومة الفاسدة والفاشلة، والعمل على الاصلاح ما بمر بالسكوت على تسلط حزب الله وسلاحه وهيمنة إيران".وختم بالتأكيد ان "الكتائب تواجه من اجل السيادة و من اجل الإصلاح وما منساوم على أي منهما".