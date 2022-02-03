لبنان

لبنان على موعد مع منخفض جوي قطبي آتٍ من اليونان.. واستعدوا لموجة صقيع في هذا الموعد

Lebanon 24
03-02-2022 | 01:20
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أفادت صفحة Lebanon Weather Updates  ان منخفضا جويا قطبي المنشأ يضرب البلاد مساء اليوم الخميس يسبقه تقلبات جوية مع بعض زخات الامطار قد تتطور شمالاً الى زخات رعدية محلية محدودة من البَرَد بدءاً من ساعات الظهر .

 

هذا المنخفض سيشتد ليل الخميس-الجمعة ويجلب زخات الامطار المتفرقة الغزيرة احياناً اضافةً الى موجات متفرقة من الهطولات الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط محلي لحبات البرد.

 

الثلوج تتساقط بدءاً من 1200-1300م وتتدنى احياناً في الوسط والجنوب الى 1000م ليل الخميس-الجمعة وصباح الجمعة.

 

زخات الامطار المتقطعة تستمر نهار الجمعة بغزارة متفاوتة بين المناطق والثلوج المتفرقة الى 1300-1400م.

 

وسيكون لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد مطلع الاسبوع المقبل قد تتبعه موجة قطبية قوية من الصقيع والجليد.

 
 
 

إذاً طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الخميس حيث نتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة متمركز حاليا جنوب الجزر اليونانية.

 

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئيا دون من تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ورياح ناشطة محملة ببعض الغبار، تهطل أمطار خفيفة موحلة مساء بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

 

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية خصوصا في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

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