لبنان

ميقاتي التقى المطران عبد الساتر.. ودعوة لحضور قداس عيد مار مارون

Lebanon 24
03-02-2022 | 02:05
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر  صباح اليوم في السراي الحكومي.
المطران عبد الساتر وجه دعوة للرئيس ميقاتي لحضور القداس الذي سيقام لمناسبة عيد القديس مارون  في 9 شباط الجاري  في كنيسة مار مارون في الجميزة، والذي سيترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
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