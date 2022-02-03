عبدالله: لمضاعفة تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية

غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "من المستحيل أن تتمكن وزارة الصحة العامة، من تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمستلزمات والمغروسات الطبية، بمبلغ 35 مليون دولار شهريا. أناشد مجلس الوزراء، أن يتخذ قرارا بمضاعفة هذا المبلغ، تخفيفا من معاناة المواطنين المرضى وذويهم".

من المستحيل أن تتمكن وزارة الصحة العامة،من تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمستلزمات والمغروسات الطبية ،بمبلغ ٣٥ مليون دولار شهريا.

اناشد مجلس الوزراء، أن يتخذ قرارا بمضاعفة هذا المبلغ، تخفيفا من معاناة المواطنين المرضى وذويهم ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 3, 2022