لبنان

عبدالله: لمضاعفة تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية

Lebanon 24
03-02-2022 | 01:56
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غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "من المستحيل أن تتمكن وزارة الصحة العامة، من تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمستلزمات والمغروسات الطبية، بمبلغ 35 مليون دولار شهريا. أناشد مجلس الوزراء، أن يتخذ قرارا بمضاعفة هذا المبلغ، تخفيفا من معاناة المواطنين المرضى وذويهم".
 
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