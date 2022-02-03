عبدالله: لمضاعفة تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية

من المستحيل أن تتمكن وزارة الصحة العامة،من تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمستلزمات والمغروسات الطبية ،بمبلغ ٣٥ مليون دولار شهريا.
اناشد مجلس الوزراء، أن يتخذ قرارا بمضاعفة هذا المبلغ، تخفيفا من معاناة المواطنين المرضى وذويهم !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 3, 2022
من المستحيل أن تتمكن وزارة الصحة العامة،من تغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمستلزمات والمغروسات الطبية ،بمبلغ ٣٥ مليون دولار شهريا.
اناشد مجلس الوزراء، أن يتخذ قرارا بمضاعفة هذا المبلغ، تخفيفا من معاناة المواطنين المرضى وذويهم !