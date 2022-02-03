لبنان

جلسة جديدة لمجلس الوزراء لاستكمال بحث الموازنة (صور)

Lebanon 24
03-02-2022 | 02:18
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 بدأت جلسة مجلس الوزراء قبل قليل في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢.
 
 
 
 
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مجلس الوزراء

الحكومة

نجيب ميقاتي

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