لبنان

اعتصام لموظفي أمن هذه الجامعة... ما السبب؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 02:26
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اعتصم موظفو الأمن أمام جامعة بيروت العربية في طرابلس إعتراضاً على عدم رفع الأجور لهم في ظل رفع الجامعة أقساط التلاميذ ثلاث أضعاف وفرض على الطلاب الدفع بالدولار "الفريش".
 
 
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