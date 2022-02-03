اعتصام لموظفي أمن هذه الجامعة... ما السبب؟

اعتصم موظفو الأمن أمام جامعة بيروت العربية في طرابلس إعتراضاً على عدم رفع الأجور لهم في ظل رفع الجامعة أقساط التلاميذ ثلاث أضعاف وفرض على الطلاب الدفع بالدولار "الفريش".