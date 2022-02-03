لبنان

جرحى بحادث سير مروع على طريق عام الضنية (صور)

Lebanon 24
03-02-2022 | 02:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جرحى عقب وقوع حادث سير مروع على طريق عام الضنية في محلة البياض .
 
وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.
 
 
 
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