جرحى بحادث سير مروع على طريق عام الضنية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جرحى عقب وقوع حادث سير مروع على طريق عام الضنية في محلة البياض .

وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.