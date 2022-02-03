جمعية تُجار عاليه: للإلتزام بقرار وزارة الإقتصاد لجهة وضع الاسعار

صدر عن جميعة تجار عاليه البيان التالي:في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، وعدم وضع خطة واضحة للنهوض به، انتهجت الدولة سياسة مالية خطرة تمثلت بتعدد اسعار صرف الدولار الأمريكي وتأرجح هذه الاسعار بشكل يومي، الأمر الذي انعكس سلبا على التجار والمواطنين، ووضعهم في مواجهة بعضهم البعض.لذا، تناشد الجمعية التجار في مدينة عاليه والمنطقة، وبالرغم من الفوضى العارمة التي تصيب السوق نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، الإلتزام بقرار وزارة الإقتصاد لجهة وضع الاسعار بشكل واضح على كافة السلع، آملين إيجاد حل جذري للتذبذب في سعر الصرف الدولار حماية لحقوق التجار والمواطنين، علما ان زيارة مندوبي الوزارة سوف تتكرر اسبوعيا إلى المدينة.كما تهيب الجمعية بالتجار، وشعورا بالمسؤولية تجاه أهلنا الكرام، بالالتزام باسعار مدروسة لكافة السلع، علما ان الجمعية ستراقب الاسعار آملين ان تبادر الدولة بأسرع وقت ممكن إلى ممارسة دورها باتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية اللازمة لاعادة الاستقرار إلى الأسواق التجارية.