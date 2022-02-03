وزير الطاقة يتحدث عن زيادة ساعات التغذية والتعرفة.. هذا ما قاله

أعلن وزير الطاقة وليد فياض ان الاقتراح الجديد في ملفّ الكهرباء منفصل عن موضوع السلفة التي ستُصرف على بعض النفقات التشغيليّة، مشيراً الى ان لا سبيل الا برفع التعرفة لزيادة التمويل.وقال في حديث للـMTV: الاقتراح الجديد الذي يُحكى عنه في ملفّ الكهرباء هو زيادة التغذية 6 ساعات تدريجياً من الآن وحتى تأمين ساعات التغذية الإضافية من الغاز المصري والكهرباء الاردنية.