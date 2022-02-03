بعدما تخطت أمس اصابات كورونا الـ 10 آلاف.. البزري يوضح السبب

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنّ الارتفاع بإصابات "كورونا" مردّه إلى أنّنا لا نزال في الموجة الأخيرة نفسها، مشدداً على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والإقبال على اللقاح.

وأشار إلى أنه صحيح أنّ الإصابات كبيرة ولكن تلك التي تحتاج إلى عناية مركّزة لا تزال ضمن الأطر المقبولة.

ولفت البزري إلى أنّ "أوميكرون" أظهر سرعة انتشاره وأنّه يمكن أن يؤدي إلى إصابة شديدة أو مميتة ولكن بنسبة أقلّ من المتحوّرات الأخرى، موضحاً أنه يمكن أن يصاب الشخص بأوميكرون مرّة ثانية وأحياناً خلال فترات قد لا تكون بعيدة عن بعضها البعض. وأشار إلى أن الإصابة بكورونا تؤمّن مناعة نسبية وليست كاملة وكذلك اللقاح.