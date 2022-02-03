لبنان

لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:01
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أشار الخبير المالي لويس حبيقة، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أنه من الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي ازداد العرض فانخفض سعر الصرف.

 

واعتبر حبيقة أن ما يحصل هو محاولة لإعطاء انطباع عن أنّ الوضع تحسّن، فيما الدولار ينخفض والأسعار ترتفع وهذا المؤشر ليس صحياً، قائلاً: "يبدو أن هناك مصلحة سياسية في البلد لتخفيض الدولار ولا سيما أننا في فترة انتخابات وترشيحات."

 

ورأى حبيقة أن لعبة الدولار ستبقى على هذا الحال إلى حين إقفال باب الترشيحات للانتخابات.

 

ولفت إلى أنّ هناك زيادات بأسعار التعريفات والاتصالات والأوضاع الاقتصادية تتّجه إلى التراجع.

لبنان

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