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لبنان
أصوات انفجارات في الجنوب... ما القصة؟
Lebanon 24
03-02-2022
|
03:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اصوات الانفجارات الآن تسمع في الجنوب ناتجة عن جدار صوت فوق البحر.
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