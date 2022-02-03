لبنان

أصوات انفجارات في الجنوب... ما القصة؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اصوات الانفجارات الآن تسمع في الجنوب ناتجة عن جدار صوت فوق البحر.
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