لبنان

دريان يستقبل وزير خارجية الفاتكيان

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:26
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير خارجية دولة الفاتكيان المطران بول ريتشارد غالاغير.
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