لبنان

نهاية مأساوية لإبن الـ30 عاماً... هذا ما حصل في جونية

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "ط. ا." ابن الـ 30 عاما، من بلدة غدير في جونية، اثر طلقة نارية انطلقت من مسدسه عن طريق الخطأ.
 
 
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