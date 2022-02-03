بدء معالجة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون فرق بلدية بر الياس معالجة مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس بين الوحدات السكنية وعلى الطرقات وصولاً إلى نهر الغزيل الذي يعتبر واحداً من أهم روافد نهر الليطاني.وتعمل الفرق على تنظيف وتعزيز شبكة الصرف الصحي ومعاينة الريغارات في حي سرسق تحديداً داخل البلدة لمنع فيضانها على الطريق العام.وكانت المصلحة قد طلبت من وزارة الداخلية بضرورة إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي المستمرة التي يعاني منها سكان الحي والتي تسببت وما زالت تسبب مشاكل بيئية وصحية جمة نتيجة الفيضان المستمر للصرف الصحي بين المساكن وعلى الطرقات خصوصاً خلال فصل الشتاء الذي يساهم في تفاقمها وفي زيادة خطورة تداعياتها.