لبنان

بلدية بيروت: تغيير مصابيح أعمدة الإنارة العادية واستبدالها بمصابيح "LED"

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:45
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه تم يوم أمس إنجاز أعمال تغيير مصابيح أعمدة الإنارة العادية واستبدالها  بـ مصابيح "LED"  التي تحتاج الى طاقة كهربائية أقل، وذلك من مدخل بيروت الشمالي (فورم دي بيروت) امتدادا حتى منطقة الصيفي (بيت الكتائب) بالتعاون بين بلدية بيروت وUSAID، وذلك بعد انتهاء الأعمال والقيام بتجربة ناجحة لإنارة تلك الأعمدة التي تمثل توفيرا كبيرا في الطاقة المستخدمة، ويعود التأخير في إنجاز تطبيق نظام الإنارة الى الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم القدرة على عمل تجربة لإضاءة تلك الأعمدة.
 
ومن المزمع أن تنتقل أعمال إنارة الشوارع الى مناطق وشوارع أخرى في مدينة بيروت .
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