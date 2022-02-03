ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية.. هذا مضمونها

أقيمت ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية حول التحول الرقمي في لبنان وكيفية تطبيقه في مجالي الدفاع والامن عبر شبكة الحكومة. وحضر ورشة العمل ضباط من القوات الجوية وحاضر خلالها الدكتور جمال مسلماني، الدكتور نديم منصوري والدكتور ربيع بعلبكي.

ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية حول التحول الرقمي في لبنان وكيفية تطبيقه في مجالي الدفاع والامن عبر شبكة الحكومة. حضر ورشة العمل ضباط من القوات الجوية وحاضر خلالها الدكتور جمال مسلماني، الدكتور نديم منصوري والدكتور ربيع بعلبكي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/sDf6szKEnr — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 3, 2022