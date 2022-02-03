ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية.. هذا مضمونها

ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية حول التحول الرقمي في لبنان وكيفية تطبيقه في مجالي الدفاع والامن عبر شبكة الحكومة. حضر ورشة العمل ضباط من القوات الجوية وحاضر خلالها الدكتور جمال مسلماني، الدكتور نديم منصوري والدكتور ربيع بعلبكي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/sDf6szKEnr
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 3, 2022
ورشة عمل في مدرسة القوات الجوية حول التحول الرقمي في لبنان وكيفية تطبيقه في مجالي الدفاع والامن عبر شبكة الحكومة. حضر ورشة العمل ضباط من القوات الجوية وحاضر خلالها الدكتور جمال مسلماني، الدكتور نديم منصوري والدكتور ربيع بعلبكي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/sDf6szKEnr