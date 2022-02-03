لبنان

مداهمات "الاقتصاد" تابع... اقفال سوبرماكت بالشمع الاحمر في هذه المنطقة!

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:59
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تستمر وزارة الاقتصاد بمداهمة محلات السوبرماكت لمراقبة اسعار السلع برفقة مكتب مكافحة الجرائم المالية.


وفي هذا السياق، قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر بعد مداهمة احدى السوبرماركت في النبطية: "نحن اليوم قمنا بجولة ووجدنا ان الانخفاض المطلوب لم يتوفر هنا وسيتم تشميعها بالشمع الاحمر".

واكد الاستمرار بالجولات على المحلات.
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