لبنان

هذا ما طلبه ابوفاعور من ميقاتي وسلامة!

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:07
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أجرى النائب وائل ابو فاعور اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي مثيرا عمليات القرصنة التي قامت به بعض المصارف اللبنانية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين في اليومين الماضيين عبر دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة مما ادى الى سرقة موصوفة لقسم من رواتبهم".

 وقد تمنى ابوفاعور وفق بيان، على الرئيس ميقاتي اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه المصارف، كما ايجاد الية لاعادة الاموال التي تم اقتطاعها من حقوق المواطنين، وضمان عدم تكرار هذا الامر، ووضع حد نهائي للتسيب في القطاع المصرفي".

كما اجرى ابو فاعور للغاية نفسها اتصالا بحاكم مصرف  لبنان رياض سلامة مطالبا ب"تدخل المصرف للجم هذا الامر، واتخاذ الاجراءات بحق المصارف المخالفة والمعروفة بالاسم".
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