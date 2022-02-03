لبنان

ابو الحسن: لن يكون الحل بالمحاضر والغرامات بل بفتح أبواب السجون

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:37
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 غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر  حسابه على  "تويتر": "أوقفوا النهب المنظم من كبار التجار إلى منصات الدولار إلى جشع المصارف، لن يكون الحل بالمحاضر والغرامات بل بفتح أبواب السجون لمن يسرقون الناس وأي إجراءات أخرى لا قيمة لها، خطوات المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر وفريق عمله مهمة يجب أن تستكمل وان لا يعوقها أحد".
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