لبنان

اعلان حالة طوارئ في هذه البلدة... ما السبب؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:46
A-
A+
Doc-P-914436-637794855910366341.jpg
Doc-P-914436-637794855910366341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اشارت بلدية ومخاتير عكار العتيقة انه كثُر في الاونة الاخيرة التعدي على غابات عكار العتيقة من كل الجهات، فمن المجازر في غابات الشوح في الحفة والقموعة حتى اللزواريب والطويلة والقرنة والمراحات وجبل السن حيث اصبح شبه قاحل.

واضافت في بيان، حمل عنوان "اعلان حالة طوارئ للحفاظ على احراش البلدة"، ان المجازر التي ارتُكبت عديدة  وان احراش عكار العتيقة تتعرض للقطع والبيع لخارج عكار العتيقة بطريقة عشوائية وكبيرة جدا وهناك شكاوى عديدة من الاهالي لدى البلدية ووزارة الزراعة خصوصا بعد ان ضُبطت الية كبيرة في الرويمة محملة بحطب للبيع خارج  البلدة وتبين بعد التحقيق ان الحطب من عكار العتيقة وهذا سبب هذا الكم من التوقيفات اليوم.
 

واكدت ان بلدية عكار العتيقة مسؤولة عن الحفاظ على هذه الثروة في البلدة وطُلب منها عبر الجهات المعنية في الوزارات تقديم دعوة ضد مجهول حول قطع الاشجار في كافة انحاء عكار العتيقة وستقوم القوى الامنية بالبحث والتحري عن الفاعلين وعن قطاعي الحطب في الليالي والذين يبيعون الحطب خارج  البلدة.

وتابعت ان البلدية والمخاتير يطلبون من جميع اصحاب السيارات والرابيد والبيكابات عدم نقل الحطب داخل وخارج البلدة لاي سبب كان وذلك حفاظاً على ان لا تُحجز الياتهم ونتمنى من جميع الاهالي التعاون مع البلدية لوقف التعدي الجائر وان القوى الامنية ستتواجد بشكل كثيف في الفترات المقبلة في الاحراش وسيقومون باجراء الكشف على كل الاحراش بشكل دوري.




تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:46 | 2022-02-03
06:00 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
06:55 | 2022-02-03
07:35 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website