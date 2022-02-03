اعلان حالة طوارئ في هذه البلدة... ما السبب؟

اشارت بلدية ومخاتير عكار العتيقة انه كثُر في الاونة الاخيرة التعدي على غابات عكار العتيقة من كل الجهات، فمن المجازر في غابات الشوح في الحفة والقموعة حتى اللزواريب والطويلة والقرنة والمراحات وجبل السن حيث اصبح شبه قاحل.واضافت في بيان، حمل عنوان "اعلان حالة طوارئ للحفاظ على احراش البلدة"، ان المجازر التي ارتُكبت عديدة وان احراش عكار العتيقة تتعرض للقطع والبيع لخارج عكار العتيقة بطريقة عشوائية وكبيرة جدا وهناك شكاوى عديدة من الاهالي لدى البلدية ووزارة الزراعة خصوصا بعد ان ضُبطت الية كبيرة في الرويمة محملة بحطب للبيع خارج البلدة وتبين بعد التحقيق ان الحطب من عكار العتيقة وهذا سبب هذا الكم من التوقيفات اليوم.واكدت ان بلدية عكار العتيقة مسؤولة عن الحفاظ على هذه الثروة في البلدة وطُلب منها عبر الجهات المعنية في الوزارات تقديم دعوة ضد مجهول حول قطع الاشجار في كافة انحاء عكار العتيقة وستقوم القوى الامنية بالبحث والتحري عن الفاعلين وعن قطاعي الحطب في الليالي والذين يبيعون الحطب خارج البلدة.وتابعت ان البلدية والمخاتير يطلبون من جميع اصحاب السيارات والرابيد والبيكابات عدم نقل الحطب داخل وخارج البلدة لاي سبب كان وذلك حفاظاً على ان لا تُحجز الياتهم ونتمنى من جميع الاهالي التعاون مع البلدية لوقف التعدي الجائر وان القوى الامنية ستتواجد بشكل كثيف في الفترات المقبلة في الاحراش وسيقومون باجراء الكشف على كل الاحراش بشكل دوري.