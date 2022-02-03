لبنان

البعريني من دار الفتوى: نحن لسنا طائفة بل أمة تعرف كيفية التشاور لاتخاذ القرارات المناسبة

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:55
A-
A+
Doc-P-914439-637794862240750538.jpg
Doc-P-914439-637794862240750538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحته بما يمثل من مرجعية إسلامية ومظلة وطنية كبرى في هذا البلد". 
 
اضاف:" تباحثنا معه في الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان، وتطرقنا إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون خصوصا أولئك المهمشين من قبل الدولة كحال أهل عكار الذين وبكل أسف يعانون أوضاعا شديدة الصعوبة".
 
تابع:" كما تباحثنا معه في الأزمة الكبرى التي نتجت من تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه السياسي، وارتداداته الوطنية على أهلنا في "تيار المستقبل" والطائفة السنية عموما، وعلى جميع اللبنانيين المؤمنين بنهائية لبنان وحريته وسيادته واستقلاله".  
 
وقال:" وتوافقت مع سماحته على أن هذا القرار قد أحدث زلزالا في الأوساط الشعبية والسياسية، فغياب الرئيس سعد الحريري يدل بشكل مباشر على اهتراء الدولة ويأس الكثير من المخلصين من إمكان التغيير في هذه الظروف، لكن في المقابل أكدت أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تحل محل أهل السنة في اختيار ممثليهم أو محاولة استدراج العروض لهم، فنحن لسنا طائفة، بل نحن أمة تعرف كيفية التشاور والتعاون والتضامن لاتخاذ القرارات المناسبة على الصعد الانتخابية والسياسية والوطنية". 
 
وختم:" موقفنا واضح وضوح الشمس، وها نحن اليوم نجدد هذه الرؤية، لنجدد معها ترسيخ ثوابت التلاقي والحوار والتعاون والتنسيق، لنكون يدا واحدة في مواجهة التحديات والصعاب، ونؤدي دورنا لما فيه خير وطننا لبنان ومصلحة شعبه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:46 | 2022-02-03
06:00 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
06:55 | 2022-02-03
07:35 | 2022-02-03
07:15 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website