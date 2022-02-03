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لبنان
البعريني من دار الفتوى: نحن لسنا طائفة بل أمة تعرف كيفية التشاور لاتخاذ القرارات المناسبة
Lebanon 24
03-02-2022
|
04:55
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إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحته بما يمثل من مرجعية إسلامية ومظلة وطنية كبرى في هذا البلد".
اضاف:" تباحثنا معه في الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان، وتطرقنا إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون خصوصا أولئك المهمشين من قبل الدولة كحال أهل عكار الذين وبكل أسف يعانون أوضاعا شديدة الصعوبة".
تابع:" كما تباحثنا معه في الأزمة الكبرى التي نتجت من تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه السياسي، وارتداداته الوطنية على أهلنا في "تيار المستقبل" والطائفة السنية عموما، وعلى جميع اللبنانيين المؤمنين بنهائية لبنان وحريته وسيادته واستقلاله".
وقال:" وتوافقت مع سماحته على أن هذا القرار قد أحدث زلزالا في الأوساط الشعبية والسياسية، فغياب الرئيس سعد الحريري يدل بشكل مباشر على اهتراء الدولة ويأس الكثير من المخلصين من إمكان التغيير في هذه الظروف، لكن في المقابل أكدت أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تحل محل أهل السنة في اختيار ممثليهم أو محاولة استدراج العروض لهم، فنحن لسنا طائفة، بل نحن أمة تعرف كيفية التشاور والتعاون والتضامن لاتخاذ القرارات المناسبة على الصعد الانتخابية والسياسية والوطنية".
وختم:" موقفنا واضح وضوح الشمس، وها نحن اليوم نجدد هذه الرؤية، لنجدد معها ترسيخ ثوابت التلاقي والحوار والتعاون والتنسيق، لنكون يدا واحدة في مواجهة التحديات والصعاب، ونؤدي دورنا لما فيه خير وطننا لبنان ومصلحة شعبه".
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