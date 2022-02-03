لبنان

غالاغير من دار الفتوى: النقاش مع المفتي دريان إيجابي خصوصا حول حوار الأديان

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:13
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير على رأس وفد، في حضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك.

 وبعد اللقاء قال غالاغير: "بكل سرور كان لنا الشرف في إمضاء بعض الوقت مع مفتي الجمهورية، النقاش معه كان إيجابيا خصوصا حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، وتم البحث أيضا في الوضع في لبنان، وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة في مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان والأزمة الحالية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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